موسكو وواشنطن.. أزمات متراكمة تفرض الحوار

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة السويدية ستوكهولوم.

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا ملحوظا بسبب تراكم عدد من القضايا الخلافية.