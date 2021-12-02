 
مباشر

موسكو وواشنطن.. أزمات متراكمة تفرض الحوار

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv87

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن على هامش اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة السويدية ستوكهولوم.

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا ملحوظا بسبب تراكم عدد من القضايا الخلافية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا