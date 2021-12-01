موسكو.. افتتاح مركز للثقافة المعاصرة
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افتُتح في موسكو مركز للثقافة المعاصرة في مبنى محطة الطاقة السابقة الذي يُعد موقعا للتراث الثقافي في العاصمة الروسية..
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبمرافقة عمدة موسكو في افتتاح المركز الذي يهدف القائمون عليه لتحويله إلى منصة تعليمية في مجال الفن والثقافة المعاصرة.
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