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جدل قانوني حول حقوق الترشح في ليبيا

أخبار العالم العربي

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قالت وسائل إعلام ليبية إن محكمة الاستئناف في طرابلس رفضت الطعنين الموجهين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأصدرت حكما نهائيا بعودته للسباق الرئاسي.

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