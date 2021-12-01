جدل قانوني حول حقوق الترشح في ليبيا

قالت وسائل إعلام ليبية إن محكمة الاستئناف في طرابلس رفضت الطعنين الموجهين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأصدرت حكما نهائيا بعودته للسباق الرئاسي.

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