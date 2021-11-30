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الجيش السوداني يرد على قصف مدفعي إثيوبي

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا بأن الجيش السوداني رد على قصف مدفعي إثيوبي استهدف مناطق حدودية فجر اليوم.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى منطقة الفشقة الحدودية ، وتأكيده أن المنطقة أرض سودانية خالصة، متعهدا بعدم التفريط بأي شبر منها..

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