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انخفاض بمؤشرت أسواق المال الخليجية

أخبار العالم

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انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية والسعودية بشكل حاد بالتزامن مع مخاوفَ من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون واتجاه بعض الدول نحو الإغلاق.

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