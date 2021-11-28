انخفاض بمؤشرت أسواق المال الخليجية
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انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية والسعودية بشكل حاد بالتزامن مع مخاوفَ من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون واتجاه بعض الدول نحو الإغلاق.
انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية والسعودية بشكل حاد بالتزامن مع مخاوفَ من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون واتجاه بعض الدول نحو الإغلاق.
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