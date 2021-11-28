انخفاض بمؤشرت أسواق المال الخليجية

انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية والسعودية بشكل حاد بالتزامن مع مخاوفَ من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون واتجاه بعض الدول نحو الإغلاق.

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