إسرائيل تبدأ رسميا حملة تلقيح الأطفال
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أطلقت إسرائيل رسميا حملة لتلقيح الأطفالِ ضد كورونا، بعد وصول شحنة من اللَقاحات المخصصة للأطفال من عمْر خمسةِ أعوام إلى أحد عشرَ. يأتي ذلك وسط عزوف الأهالي عن تلقيح الأطفال.
أطلقت إسرائيل رسميا حملة لتلقيح الأطفالِ ضد كورونا، بعد وصول شحنة من اللَقاحات المخصصة للأطفال من عمْر خمسةِ أعوام إلى أحد عشرَ. يأتي ذلك وسط عزوف الأهالي عن تلقيح الأطفال.
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