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إسرائيل تبدأ رسميا حملة تلقيح الأطفال

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أطلقت إسرائيل رسميا حملة لتلقيح الأطفالِ ضد كورونا، بعد وصول شحنة من اللَقاحات المخصصة للأطفال من عمْر خمسةِ أعوام إلى أحد عشرَ. يأتي ذلك وسط عزوف الأهالي عن تلقيح الأطفال.

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