الكرملين: نلاحظ زيادة استفزازات كييف بدونباس

اتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية واشنطن بنشر معلومات كاذبة عبر القنوات الدبلوماسية بشأن تعزيز روسيا قواتها لغزو أوكرانيا.

فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية /دميتري بيسكوف/ عن زيادة استفزازات الجيش الأوكراني في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، باستخدام أسلحة الناتو، واصفا المزاعمَ بشأن التحضير لتدخل عسكري روسي في أوكرانيا، بالتضليل الإعلامي.