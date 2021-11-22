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الكرملين: نلاحظ زيادة استفزازات كييف بدونباس

أخبار روسيا

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اتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية واشنطن بنشر معلومات كاذبة عبر القنوات الدبلوماسية بشأن تعزيز روسيا قواتها لغزو أوكرانيا.

فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية /دميتري بيسكوف/ عن زيادة استفزازات الجيش الأوكراني في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، باستخدام أسلحة الناتو، واصفا المزاعمَ بشأن التحضير لتدخل عسكري روسي في أوكرانيا، بالتضليل الإعلامي.

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