الكرملين: نلاحظ زيادة استفزازات كييف بدونباس
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اتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية واشنطن بنشر معلومات كاذبة عبر القنوات الدبلوماسية بشأن تعزيز روسيا قواتها لغزو أوكرانيا.
فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية /دميتري بيسكوف/ عن زيادة استفزازات الجيش الأوكراني في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، باستخدام أسلحة الناتو، واصفا المزاعمَ بشأن التحضير لتدخل عسكري روسي في أوكرانيا، بالتضليل الإعلامي.
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