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أوروبا تقرع جرس الإنذار مجددا بمواجهة كورونا

أخبار العالم

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تتواصل التظاهرات في مدن أوروبية عدة ضد الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا، وسط ارتفاع غير مسبوق في أعداد الإصابات.

إلى ذلك حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا / هانس كلوغههولن/ من نصف مليون وفاة متوقعة بحلول آذار/مارس المقبل ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الفيروس.

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