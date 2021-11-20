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القاهرة: نقص المياه سيسبب عدم استقرار أمني

أخبار العالم العربي

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حذر وزير الموارد المائية والري المصري /محمد عبد العاطي/ من أن أي نقص في المياه ناجم عن تطبيق إثيوبيا مشروع سد النهضة بشكل أحادي سيسبب عدم استقرار أمني في المنطقة.

ويزيد الهجرة غير الشرعية. وأضاف عبد العاطي خلال لقائه وفدا أمريكيا في القاهرة، أن مصر أبدت مرونة كبيرة في مختلف مراحل التفاوض بشأن أزمة سد النهضة.

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