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طهران: يجب عدم تسييس عمل وكالة الطاقة

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أكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن الوكالة كجهة فنية مختصة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تكون بعيدة عن شوائب السلوك والعمل السياسي.

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