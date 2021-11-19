طهران: يجب عدم تسييس عمل وكالة الطاقة
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أكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن الوكالة كجهة فنية مختصة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تكون بعيدة عن شوائب السلوك والعمل السياسي.
أكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن الوكالة كجهة فنية مختصة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تكون بعيدة عن شوائب السلوك والعمل السياسي.
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