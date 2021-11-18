السودان: سنحاسب المتورطين بقتل متظاهرين
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قال قائد شرطة ولاية الخرطوم الفريق زين العابدين عثمان إن القوات المسلحة والجيش السوداني سيحاسبان أي فرد اعتدى على المتظاهرين بعد التحري في حيثيات ما جرى.
مشيرا إلى أن بعض الاحتجاجات كانت مسلحة.. في الأثناء، تجددت التظاهرات في الخرطوم بعيد دعوات تجمع المهنيين السودانيين إلى العصيان المدني والإضراب العام، في عموم البلاد رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
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