مهاجرون يتدفقون على مركز إيواء بيلاروسي

أعلنت مينسك أن أكثر من سبعة آلاف مهاجر ما زالوا متواجدين في أراضي بيلاروس. بينما تجاوز عدد المهاجرين في مركز الإيواء المؤقت قرب الحدود ألفي شخص.

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