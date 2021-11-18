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مهاجرون يتدفقون على مركز إيواء بيلاروسي

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أعلنت مينسك أن أكثر من سبعة آلاف مهاجر ما زالوا متواجدين في أراضي بيلاروس. بينما تجاوز عدد المهاجرين في مركز الإيواء المؤقت قرب الحدود ألفي شخص.

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