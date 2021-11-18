بولندا تعتقل 100 مهاجر حاولوا عبور حدودها

أعلنت وزارة الدفاع البولندية اعتقال نحو مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس إلى بولندا.

يأتي ذلك فيما وصلت دفعة جديدة من المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية إلى مركز إيواء أقامته مينسك لتقديم المساعدات للمهاجرين العالقين على الحدود.