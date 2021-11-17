تدريبات مشتركة بين طيارين روس وسوريين
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أنهت القوات الروسية والسورية تدريبات مشتركة بالمروحيات في البادية السورية شارك خلالها الطيارون الروس زملاءهم السوريين خبراتهم العسكرية والقتالية باستخدام المروحيات الروسية.
أنهت القوات الروسية والسورية تدريبات مشتركة بالمروحيات في البادية السورية شارك خلالها الطيارون الروس زملاءهم السوريين خبراتهم العسكرية والقتالية باستخدام المروحيات الروسية.
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