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تدريبات مشتركة بين طيارين روس وسوريين

أخبار العالم العربي

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أنهت القوات الروسية والسورية تدريبات مشتركة بالمروحيات في البادية السورية شارك خلالها الطيارون الروس زملاءهم السوريين خبراتهم العسكرية والقتالية باستخدام المروحيات الروسية.

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