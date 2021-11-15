دعوات لمفوضية الانتخابات الليبية بمنع سيف الإسلام مـن الترشـح وتغيير قانـون الانتخابات

لا يبدو سباق الانتخابات الرئاسية الليبية سهلا، يعلن سيف الإسلام القذافي الترشح فتنهال ردود الأفعال الرافضة وتلك المؤيدة للخطوة.

على الرغم من أنّ الخلافَ حول القانونِ الانتخابي لم يحسَم بعد.

عامل آخر من شأنه أن يضع الطبقة الحاكمة الحالية على اختلاف توجهاتِها والخلافات القائمة بينها أمام قضية جديدة يحْتمل الخلاف حولها.