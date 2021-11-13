الحكومة اليمنية تنفي صلتها بانسحاب الحديدة

نفت الحكومة اليمنية صلتها بانسحاب قوات موالية لها من جبهات عدة بمحافظة الحديدة وأضافت أن إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تكون بالتنسيق مع البعثة الأممية بالحديدة عبر الفريق الحكومي

بدورها،قالت القوات المشتركة والمنضوية ضمنَ التحالف العربي، إن انسحابها من محيط ميناء الحديدة يأتي وفقا لاتفاق استوكهولم بهدف جعل المناطقِ المنزوعة السلاح آمنةً للمدنيين.