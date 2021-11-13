فرق الإنقاذ البيلاروسية تنصب خيما للمهاجرين

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تتواصل معاناة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية، فيما نصب عسكريون بيلاروس وفرق إنقاذ خيما لمساعدة المهاجرين في ظل الانخفاض الحاد لدرجات الحرارة.