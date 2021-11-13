فرق الإنقاذ البيلاروسية تنصب خيما للمهاجرين
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تتواصل معاناة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية، فيما نصب عسكريون بيلاروس وفرق إنقاذ خيما لمساعدة المهاجرين في ظل الانخفاض الحاد لدرجات الحرارة.
تتواصل معاناة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية، فيما نصب عسكريون بيلاروس وفرق إنقاذ خيما لمساعدة المهاجرين في ظل الانخفاض الحاد لدرجات الحرارة.
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