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بوتين: مناورات الناتو بالبحر الأسود تحد خطير

أخبار روسيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث لبرنامج موسكو - الكرملين- بوتين إن الولايات المتحدةَ وحلفاءها بالناتو، تستخدم الطيران المزود بالأسلحة القتالية خلال التدريبات بالبحر الأسود

مشيرا إلى أن ذلك تحد خطير بالنسبة لروسيا، وشدد بوتين على أن موسكو لن تصعد الوضع في المنطقة.

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