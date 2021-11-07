شويغو: رصدنا أسلحة بعيدة المدى قرب حدودنا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، رصد أسلحة دقيقة بعيدة المدى على متن السفن الأمريكية والأطلسية في البحر الأسود.

وقال شويغو في مقابلة تلفزيونية إن القوات الروسية تراقب تحركات القطع الحربية الأطلسية في البحر الأسود لمنع تنفيذ أي استفزازات ضد روسيا. موضحا أن أنشطة سفن الناتو تهدف إلى التأكد من درجة الاستعداد القتالي للقوات الروسية على حدود البلاد الجنوبية. وحذر شويغو من اختبار القدرات الدفاعية الروسية، مؤكدا في الوقت نفسه عزم الجيش إجراء مناورات في منطقة البحر الأسود ردا على تدريبات أمريكية وأوكرانية وجورجية. هذا ودخلت في الأيام الماضية سفينتان حربيتان أمريكيتان مياه البحر الأسود فيما أعلن البنتاغون إرسال سفينة ثالثة إلى المنطقة.