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فتح باب الترشح للانتخابات الليبية

أخبار العالم العربي

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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من يوم غد الاثنين حتى الثاني والعشرين من نوفمبر، والانتخابات البرلمانية حتى السابع من ديسمبر.

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