فتح باب الترشح للانتخابات الليبية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من يوم غد الاثنين حتى الثاني والعشرين من نوفمبر، والانتخابات البرلمانية حتى السابع من ديسمبر.

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