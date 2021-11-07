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طهران تدين محاولة اغتيال الكاظمي

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أدانت الخارجية الإيرانية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي واعتبرتها تصب في مصلحة الأطراف التي احتلت العراق وانتهكت استقلاله وسلامة أراضيه لتحقيق أهداف وصفتها بالمشؤومة.

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