طهران تدين محاولة اغتيال الكاظمي
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أدانت الخارجية الإيرانية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي واعتبرتها تصب في مصلحة الأطراف التي احتلت العراق وانتهكت استقلاله وسلامة أراضيه لتحقيق أهداف وصفتها بالمشؤومة.
أدانت الخارجية الإيرانية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي واعتبرتها تصب في مصلحة الأطراف التي احتلت العراق وانتهكت استقلاله وسلامة أراضيه لتحقيق أهداف وصفتها بالمشؤومة.
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