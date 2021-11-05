 
مباشر

جدل طبي بشأن لقاح "فايزر بونتيك"

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro2e

كشفت المجلة الطبية البريطانية بي إم جي النقاب عن تزييف المعلومات والبيانات عن التجارب السرسريرية التي مولتها شركة فايزر، أثارت شكوكا كبيرة في الأوساط العلمية والطبية..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا