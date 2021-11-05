جدل طبي بشأن لقاح "فايزر بونتيك"
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كشفت المجلة الطبية البريطانية بي إم جي النقاب عن تزييف المعلومات والبيانات عن التجارب السرسريرية التي مولتها شركة فايزر، أثارت شكوكا كبيرة في الأوساط العلمية والطبية..
كشفت المجلة الطبية البريطانية بي إم جي النقاب عن تزييف المعلومات والبيانات عن التجارب السرسريرية التي مولتها شركة فايزر، أثارت شكوكا كبيرة في الأوساط العلمية والطبية..
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