أصداء مذكرة توقيف المرزوقي

أحدث إصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي جدلا بين من عارض الأمر وأيده، وذلك على خلفية تحقيق قضائي ضده في تونس.

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