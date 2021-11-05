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أصداء مذكرة توقيف المرزوقي

أخبار العالم العربي

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أحدث إصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي جدلا بين من عارض الأمر وأيده، وذلك على خلفية تحقيق قضائي ضده في تونس.

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