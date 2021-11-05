الصحة العراقية: 125 جريحا في مظاهرات بغداد
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أعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة مئة وخمسة وعشرين شخصا بينهم سبعة وعشرون متظاهرا خلال الصدامات التي اندلعت بين قوات الأمن ومحتجين رافضين لنتائج الانتخابات العراقية.
هذا وذكرت وسائل إعلام عراقية أن قوات الأمن أحكمت السيطرة على بوابات المنطقة الخضراء وبدأت في إبعاد المتظاهرين، بدوره أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بالأحداث ودعا الأطراف السياسية للحوار.
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