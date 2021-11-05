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عائلات فلسطينية تنتظر دفن أبنائها

أخبار العالم العربي

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تعيش عائلات فلسطينية عديدة معاناة ممتدة بسبب مواصلة سلطات تل أبيب احتجاز جثامين تعود لأبنائها الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي واتُّهموا بمحاولة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وفي في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله حفرت عائلة مطر قبرا لابنها منذ عام ولم تتمكن من دفنه حتى الآن.

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