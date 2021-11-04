جدل في إسرائيل بشأن شركتي السايبر
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قال النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس موسي راز إنه يعتزم إرسال طلب إلى وزير الدفاع الإسرائيلي للتدقيق في نشاطات مجموعة/ إن إس أو/ المصممة لبرنامج بيغاسوس للتجسس.
بالإضافة إلى شركة " كاديرو" معتبرا أنهما أصبحتا مصدرا لمشاكل كثيرة بالنسبة لإسرائيل، يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بإدراج هاتين الشركتين على اللائحة السوداء.
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