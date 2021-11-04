جدل في إسرائيل بشأن شركتي السايبر

قال النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس موسي راز إنه يعتزم إرسال طلب إلى وزير الدفاع الإسرائيلي للتدقيق في نشاطات مجموعة/ إن إس أو/ المصممة لبرنامج بيغاسوس للتجسس.

بالإضافة إلى شركة " كاديرو" معتبرا أنهما أصبحتا مصدرا لمشاكل كثيرة بالنسبة لإسرائيل، يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بإدراج هاتين الشركتين على اللائحة السوداء.