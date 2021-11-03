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عودة معرض الجامعات الروسية إلى لبنان

أخبار العالم العربي

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شكل معرض الجامعات والمعاهد الروسية في لبنان مقصدا لمئات الطلاب الراغبين بمتابعة دراستهم في روسيا، حيث قدم عروضا مفصلة عن الاختصاصات المتوفرة في كبرياتِ المدن الروسية.

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