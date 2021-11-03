عودة معرض الجامعات الروسية إلى لبنان

شكل معرض الجامعات والمعاهد الروسية في لبنان مقصدا لمئات الطلاب الراغبين بمتابعة دراستهم في روسيا، حيث قدم عروضا مفصلة عن الاختصاصات المتوفرة في كبرياتِ المدن الروسية.

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