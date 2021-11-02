معرض عماني بمتحف دمشق الوطني
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شهد متحف دمشق الوطني يوماً عُمانياً حفل بأنشطة ثقافية متنوعة، وجرى خلاله استكمال توقيع اتفاقيات ثقافية بين سوريا وعمان، وقدمت فيها السلطنة معرضاً لقطع أثرية وتراثية عمانية.
شهد متحف دمشق الوطني يوماً عُمانياً حفل بأنشطة ثقافية متنوعة، وجرى خلاله استكمال توقيع اتفاقيات ثقافية بين سوريا وعمان، وقدمت فيها السلطنة معرضاً لقطع أثرية وتراثية عمانية.
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