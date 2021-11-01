قمة المناخ تواصل أعمالها في غلاسكو

أجمع قادة العالم في قمة غلاسكو للمناخ على أن التغير المناخي يشكل تهديدا وجوديا للعالم.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من استمرار الانبعاثاتِ الكربونية وارتفاع درجة حرارة الأرض، فيما تواصل القمة أعمالها بحضور وفود تمثل نحو مئتي دولة لبحث سبل خفض الانبعاثات حتى عام 2030.