ميقاتي: لبنان أمام منزلق كبير

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان أمام منزلق كبير، فيما قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إن الأزمة مع دول خليجية باتت أكبر من لبنان.

فيما يواصل الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالاته لمعالجة تداعيات قرارات دول خليجية رداً على تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي.