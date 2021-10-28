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أريحا.. افتتاح موقع الفسيفساء في قصر هشام

أخبار العالم العربي

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افتتحت وزارة السياحة الفلسطينية موقع الفسيفساء بقصر هشام الأثري بمدينة أريحا،عقب إتمام مشروع تغطية وتظليل المكان بما يؤمن الحماية الكاملة لواحدة من أكبر اللوحات الفسيفسائية بالعالم

ويأتي المشروع بالتعاون بين وزراة السياحة والآثار الفلسطينية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

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