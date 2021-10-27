القضاء البريطاني ينظر في استئناف حكم أسانج

تَنظر محكمة لندن العليا في طعن تقدمت به الحكومة الأمريكية ضد قرار القضاء البريطاني، عدم تسليم مؤسس موقع /ويكيليكس/ جوليان أسانج لواشنطن.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات يومين حيث يسعى مكتب المدعي العام الأمريكي إلى تقديم أسانج للمحاكمة، بتهمة السرقة وكشف معلومات عسكرية سرية.