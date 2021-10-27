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تدريبات عسكرية روسية مصرية قرب القاهرة

أخبار روسيا

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تتواصل تدريبات "حماة الصداقة ألفان وواحد وعشرون" العسكرية المشتركة بين روسيا ومصر، في نُسختها الخامسة قرب القاهرة، من ميدان التدريب قرب العاصمة المصرية القاهرة التقريرالتالي.

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