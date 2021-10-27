تدريبات عسكرية روسية مصرية قرب القاهرة
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تتواصل تدريبات "حماة الصداقة ألفان وواحد وعشرون" العسكرية المشتركة بين روسيا ومصر، في نُسختها الخامسة قرب القاهرة، من ميدان التدريب قرب العاصمة المصرية القاهرة التقريرالتالي.
تتواصل تدريبات "حماة الصداقة ألفان وواحد وعشرون" العسكرية المشتركة بين روسيا ومصر، في نُسختها الخامسة قرب القاهرة، من ميدان التدريب قرب العاصمة المصرية القاهرة التقريرالتالي.
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