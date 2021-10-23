أردوغان يدعو لطرد 10 سفراء أجانب من تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية لإعلان عشرة سفراء أجانب أشخاصا غير مرغوب بهم على وجه السرعة.

يأتي ذلك على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا الذي تعتبره أنقرة متورطا في محاولة الانقلاب التي جرت عام ألفين وستة عشر.

وتضم القائمة سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول، وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت السفراء العشرة واعتبرت البيان الصادر عنهم للإفراج عن كافالا بيانا غير مسؤول ، حيث دعا البيان إلى حل عادل وسريع لقضية رجل الأعمال المعتقل منذ نهاية عام ألفين وسبعة عشر بتهمة تمويل احتجاجات والمشاركة في الانقلاب الفاشل.. فيما نفى كافالا بدوره تلك التهم. هذا واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي قرار أنقرة توجها استبداديا. وكانت برلين أكدت في بيان تمسكها بدعوة السفراء للإفراج عن كافالا واعتبرته معتقلا سياسيا.