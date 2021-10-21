موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو تعارض تجدد أي أعمال قتالية في سوريا معربا عن استعداد موسكو لأداء دور الوسيط بغية تفادي إطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة فيها.
يأتي ذلك بعد تصاعد الاشتباكات بين القوات التركية والكردية في الريف الشمالي لحلب وحشد أنقرة لقواتها على الحدود.
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