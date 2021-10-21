مصمم أزياء سوري يتحدى واقعه
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يسعى مصمم الأزياء السوري حسن خازم وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق مكانة مهمة في عالم تصميم الأزياء، وهو المجال الذي درسه واحترفه من دون أن يمنعه عن ذلك أي عائق.
يسعى مصمم الأزياء السوري حسن خازم وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق مكانة مهمة في عالم تصميم الأزياء، وهو المجال الذي درسه واحترفه من دون أن يمنعه عن ذلك أي عائق.
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