شرارة الوقود تصل إلى الشارع اللبناني

أغلق السائقون العموميون عددا من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية عن بدء التدقيق الجنائي في المصرف المركزي .

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