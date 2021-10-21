شرارة الوقود تصل إلى الشارع اللبناني
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أغلق السائقون العموميون عددا من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية عن بدء التدقيق الجنائي في المصرف المركزي .
أغلق السائقون العموميون عددا من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية عن بدء التدقيق الجنائي في المصرف المركزي .
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