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شرارة الوقود تصل إلى الشارع اللبناني

أخبار العالم العربي

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أغلق السائقون العموميون عددا من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية عن بدء التدقيق الجنائي في المصرف المركزي .

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