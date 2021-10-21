بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية

قال الرئيس الروسي /فلاديمير بوتين/ إن الهيمنة الغربية بدأت بالتراجع، أمام نظام متعدد الأوجه.

وشدد بوتين في كلمته أمام منتدى فالداي للحوار في سوتشي، على أهمية منظمة الأمم المتحدة لحل القضايا بالعالم في الوقت الراهن. وحذر بوتين من تنامي مخاطر الدمار الشامل في العالم، كما أشار إلى إن التعاون بين موسكو وواشنطن ضروري في مكافحة الإرهاب.