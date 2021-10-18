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تلفزيون محلي: تعرض مقلي عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي لضربات جوية

بولتون يكشف لـ "آر تي" أسرار سياسة ترامب

أخبار العالم

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حديث RT مع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون.

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