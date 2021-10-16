تبديل حرس الشرف.. عرض يزين الكرملين
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تشهد ساحة الكاتدرائية بالكرملين مراسم تبديل حرس الشرف الرئاسي في نسختها الختامية لهذا العام، وتعد مهارات الفروسية وإتقان حمل السلاح أبرزَ عناصر الاستعراض.
تشهد ساحة الكاتدرائية بالكرملين مراسم تبديل حرس الشرف الرئاسي في نسختها الختامية لهذا العام، وتعد مهارات الفروسية وإتقان حمل السلاح أبرزَ عناصر الاستعراض.
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