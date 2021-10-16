تبديل حرس الشرف.. عرض يزين الكرملين

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تشهد ساحة الكاتدرائية بالكرملين مراسم تبديل حرس الشرف الرئاسي في نسختها الختامية لهذا العام، وتعد مهارات الفروسية وإتقان حمل السلاح أبرزَ عناصر الاستعراض.