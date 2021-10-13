أنقرة: واشنطن تزود الفصائل الكردية بالسلاح

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، واشنطن بتزويد الفصائلِ الكردية في سوريا بالسلاح ،وقال أوغلو إن الولاياتِ المتحدة تدين هجمات نفذت ضد تركيا بسلاح أمريكي.

وأضاف تشاووش أوغلو أن واشنطن وموسكو لم تلتزما بتعهداتهما بشأن إخراج الفصائل الكردية من عمق ثلاثين كيلو مترا، وأكد أوغلو عزم أنقرة اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتنظيف المناطق السورية ممن وصفها بالمنظمات الإرهابية. واتهم الوزير التركي الفصائل الكردية بزيادة هجماتها ضد تركيا، و إقدامها على إطلاق قذائف يبلغ مداها ثلاثين كيلومتراً باتجاه بلاده.