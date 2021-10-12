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اختبار سريع مجاني لكورونا في موسكو

أخبار روسيا

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افتتحت سلطات العاصمة الروسية مراكز اختبار سريع ومجاني لفيروس كورونا في الأماكن العامة، وتأتي هذه الخطوة على خلفية ارتفاع الإصابات بالفيروس في روسيا خلال الأسبوعين الماضيين.

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