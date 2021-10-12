اختبار سريع مجاني لكورونا في موسكو
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افتتحت سلطات العاصمة الروسية مراكز اختبار سريع ومجاني لفيروس كورونا في الأماكن العامة، وتأتي هذه الخطوة على خلفية ارتفاع الإصابات بالفيروس في روسيا خلال الأسبوعين الماضيين.
افتتحت سلطات العاصمة الروسية مراكز اختبار سريع ومجاني لفيروس كورونا في الأماكن العامة، وتأتي هذه الخطوة على خلفية ارتفاع الإصابات بالفيروس في روسيا خلال الأسبوعين الماضيين.
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