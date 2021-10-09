العراق بعد الغزو.. أبرز المحطات السياسية

تعد هذه الانتخابات الخامسة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام ألفين وثلاثة، وبعد انتهاء فترة الحاكم المدني الأمريكي /بول بريمر/ تعاقبت على بلاد الرافدين حكومات وبرلمانات متعددة.

انتخابات هذا العام جاءت في أعقاب تظاهرات اندلعت خريف العام ألفين وتسعة عشر انتهت بالإطاحة بحكومة /عادل عبد المهدي/ وإقرار انتخابات مبكرة.