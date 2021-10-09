عبد اللهيان في دمشق لبحث تطوير التعاون

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لدى وصوله دمشق إن إيران وسوريا توصلتا خلال الأسابيع الأخيرة إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

من جهته، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن دمشق تدعم جهود طهران لإحياء الاتفاق النووي. وتدين سعي واشنطن للتلاعب بالملف النووي. هذا وسيعقد الوزير الإيراني مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.