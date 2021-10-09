ارتفاع في أسعار الوقود بمصر

أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الوقود وفق ما قررته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي أشارت إلى ارتفاع أسعار النفط و تراجع طفيف لقيمة الجنيه أمام الدولار.

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