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ارتفاع في أسعار الوقود بمصر

أخبار العالم العربي

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أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الوقود وفق ما قررته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي أشارت إلى ارتفاع أسعار النفط و تراجع طفيف لقيمة الجنيه أمام الدولار.

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