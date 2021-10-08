تفاقم التوتر الصيني الأمريكي

طالبت الخارجية الصينية واشنطن بتوضيحات حول تواجد غواصة أمريكية في بحر الصين الجنوبي.

وفي السياق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن قيام قوات أمريكية بتدريب الجيش التايوني سرا لمدة عام ما أثار تحسبا لغزو صيني محتمل وفق الصحيفة. يأتي هذا بعيد انتهاء جولة محادثات بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا، وصفت نتائجها بالمحدودة في إشــارة على تفاقم التوتر بين البلدين.