افتتاح منصة جديدة لاستعراض سيارات "أوروس"
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افتتحت في موسكو منصة جديدة لاستعراض سيارات /أوروس/ الروسية الفاخرة على مساحة مئة وثمانين مترا مربعا، في خطوة لتطوير هذا المشروع بعد انطلاق الإنتاج التسلسلي.
افتتحت في موسكو منصة جديدة لاستعراض سيارات /أوروس/ الروسية الفاخرة على مساحة مئة وثمانين مترا مربعا، في خطوة لتطوير هذا المشروع بعد انطلاق الإنتاج التسلسلي.
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