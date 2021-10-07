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افتتاح منصة جديدة لاستعراض سيارات "أوروس"

أخبار روسيا

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افتتحت في موسكو منصة جديدة لاستعراض سيارات /أوروس/ الروسية الفاخرة على مساحة مئة وثمانين مترا مربعا، في خطوة لتطوير هذا المشروع بعد انطلاق الإنتاج التسلسلي.

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