تباين في الشارع العراقي بشأن الانتخابات

تباينت آراء العراقيين بشأن المشاركة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، وذلك وسط حالة من الإحباط تسود الشارع نتيجةَ عدم تطبيق الساسة لوعودهم منذ عام 2003 وحتى الآن حسب المواطنين.

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