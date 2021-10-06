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تباين في الشارع العراقي بشأن الانتخابات

أخبار العالم العربي

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تباينت آراء العراقيين بشأن المشاركة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، وذلك وسط حالة من الإحباط تسود الشارع نتيجةَ عدم تطبيق الساسة لوعودهم منذ عام 2003 وحتى الآن حسب المواطنين.

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