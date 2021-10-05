 
مباشر

مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rft2

يقوم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا بزيارة إلى واشنطن ضمن الحوار المفتوح بين البلدين، بشأن الملف النووي الإيراني، في ضوء مخاوف تل أبيب من القدرات النووية لطهران.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا