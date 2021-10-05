مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران

يقوم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا بزيارة إلى واشنطن ضمن الحوار المفتوح بين البلدين، بشأن الملف النووي الإيراني، في ضوء مخاوف تل أبيب من القدرات النووية لطهران.

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