روسيا.. 64 عاما على تدشين غزو الفضاء

يصادف اليوم الذكرى 64 لتدشين الاتحاد السوفييتي غزو الفضاء بإطلاقه أول قمر صناعي في العالم، وبالتزامن مع الذكرى استضافت ضواحي مدينة فلاديمير بطولة الهندسة الجوية.

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