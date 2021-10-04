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روسيا.. 64 عاما على تدشين غزو الفضاء

الفضاء

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يصادف اليوم الذكرى 64 لتدشين الاتحاد السوفييتي غزو الفضاء بإطلاقه أول قمر صناعي في العالم، وبالتزامن مع الذكرى استضافت ضواحي مدينة فلاديمير بطولة الهندسة الجوية.

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