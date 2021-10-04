روسيا.. 64 عاما على تدشين غزو الفضاء
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يصادف اليوم الذكرى 64 لتدشين الاتحاد السوفييتي غزو الفضاء بإطلاقه أول قمر صناعي في العالم، وبالتزامن مع الذكرى استضافت ضواحي مدينة فلاديمير بطولة الهندسة الجوية.
يصادف اليوم الذكرى 64 لتدشين الاتحاد السوفييتي غزو الفضاء بإطلاقه أول قمر صناعي في العالم، وبالتزامن مع الذكرى استضافت ضواحي مدينة فلاديمير بطولة الهندسة الجوية.
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